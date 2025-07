Lepi Mića nosi titulu rijaliti igrača sa najdužom rijaliti karijerom, a on je u intervjuu otkrio šta mu na to sve kažu supruga i ćerka, da li mu je i koliko učešće finansijski pomoglo, a kao i uvek, Mića je bez dlake na jeziku komentarisao rijaliti afere i cimere.

- Proveo sam 13 godina u rijalitiju, kraj mog rijaliti učešća je vrlo blizu. Ušao sam verovatno da bih obnovio malo muzičku karijeru i podigao na viši nivo, onda su tu shvatili da ja to radim dobro. Ćerka i supruga svake godine kažu. “E sad je dosta i ja kažem dosta”, a onda ja sednemo kao prava porodica, civilizovani smo, razumemo se i onda vidimo šta je prioritet u životu - rekao je Mića, a na pitanje da li su finansije bile okidač ulaska u rijaliti, kaže:

- Hvala Bogu, to više nije problem, ali nikad toga nije dosta, a prioriteta ima dosta i dok sam vedrog duha i dok mogu, zašto da ne. Šta bih radio drugo? Igrao bih šah sa penzionerima na Kalemegdanu, šta drugo?

Supruga Lepog Miće, Snežana nikada se javno nije eksponirala, a kako on kaže, to je isključivo njena želja koju on poštuje.