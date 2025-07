Majka dečaka otkrila šta se dogodilo

- Rekao mi je: "Neko je došao od pozadi i udario me. Kada sam se okrenuo, petoro pripadnika obezbeđenja je krenulo ka meni. Pokušao sam da se sklonim, ali su me oborili i počeli da me udaraju. Skakali su po mom telu dok nisam izgubio svest.