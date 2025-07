Sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović , Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom u skladnom je braku. Kruna njihopve ljubavi su tri sina, Krstan, Željko i Isaije, a sada je on podelio objavu u kojoj se govori o razvodu.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku.