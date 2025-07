Jedna odluka joj je promenila život

- Sad kad se približavao jubilej i kada smo pričali o tome da ćemo ga obeležiti, negde je bilo onako ‘vau’. Te godine kada se otvorila Grand produkcija ja sam dobila decu, to je bio maj, a već u decembru je krenula prva emisija. Tako da mi je sve brzo proteklo, ipak je to četvrt veka, to je zaista mnogo. Mi smo postali kao porodica za sve ovo vreme jer smo mnogo toga prošli zajedno. Saša Popović je tada samo bio pogrešno informisan, međutim kad smo se sreli to je sve potpuno drugačije izgledalo. Na tom sastanku sam bila malo začuđena sa hrabrošću da se uopšte krene u sve to jer u to vreme Jugoton i PGP su carovali prostorima bivše Jugoslavije. Ući privatno i praviti produkciju, krenuti u sve to je bilo smelo i hrabro, ali Brena i Saša su imali nos da to treba tako da se uradi - rekla je Dragana za Grand.