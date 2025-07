U znak sećanja na Željka Ražnatovića Arkana njegov sin Vojin Ražnatović planira da otvori muzej posvećen ocu. Naslednik ubijenog komandanta iz braka s Natalijom Martinović želi da očuva uspomenu na roditelja, pa će u objektu biti prikazane dosad neviđene fotografije, lične stvari, ali i originalni predmeti koje je on tokom života koristio.

Svim srcem uz oca

Knjiga još nije izašla ujavnost

On kaže da Vojin ima spremnu knjigu o Arkanu, ali da i dalje čeka pravi trenutak da je objavi. O tome je i Vojin govorio jednom prilikom u intervjuu za Kurir.

- Ovo nisu samo moja sećanja, u knjizi ću objaviti istinu i činjenice o svom ocu koje su nepoznate široj javnosti. Namerno nisam pisao klasičnu biografiju, već ću pružiti uvid u Arkanov buran život kroz 50 kratkih priča. Neke priče su napisane na osnovu onoga što mi je ispričao, a nekima sam i sam bio svedok. Ovu knjigu dugujem svom ocu i spreman sam da platim bilo koju cenu za to da je objavim. Moji ciljevi su istina i pravda - istakao je jedan od Arkanovih naslednika.

Poslali smo Vojinu poruku, ali nam on nije odgovorio.