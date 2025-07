Bosanac bio jasan u svojim zahtevima

Podsetimo, nakon što je s Bosancem potpisao ugovor, Mitrović je za svog saradnika imao samo reči hvale.

- Prijatelju, neka nam je srećno, posle toliko godina ponovo smo zajedno. On je jedan od najvećih muzičara u Srbiji i to nam je velika čast. Ovo će biti najspektakularnija sezona dosad - rekao je Željko Mitrović.

Bosanac je otkrio da se poznaju godinama.

- Mi se znamo odavno, otkad je bio vrlo mlad. Poznajem ga otkad je napravio jedan od najboljih tonskih studija, za šta nije žalio. To je bilo još u Zemunu. Imam jasan stav prema muzici i to svi znaju. Muzika mora da izazove emociju, time se uvek vodim - dodao je Stojković.