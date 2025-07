- Krenula sam sa terapijom, malo sam psihički bila bolje, ali fizički... Danas sam jako hronično izmorena. Nemam više elana za život, generalno, u smislu van posla ne bih izlazila iz kuće. Nemam problem s tim da propuštam neke događaje ili provode, to me apsolutno ne radi i naravno, težina, svakako mi je teško da skinem kilograme. Teško mi je takođe da treniram, što sam ranije jako volela. Trening mi je bio jedan ventil gde sam jako uživala, ali sada ne mogu, jedva nađem snage da ustanem nekad iz kreveta - rekla je Sanja.

Otvoreno o problemima

- I onda sama pomisao da treba da idem i fizički da budem aktivna mi stvara teskobu i anksioznost. Sada, trenutno to sebi ne mogu da priuštim, posebno što je krenula letnja sezona gde moram da budem u pokretu non stop, u kombiju gde ne mogu da se naspavam, u hotelskim sobama gde mi možda nije udoban krevet i radim do četiri ujutru i onda baš onako uzme svoj danak i u raspoloženju i tako... Teško je - rekla je Sanja.