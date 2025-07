- Znajući koliko je neizmerna njegova vezanost za Čačak, zato smo mu i ponudili da dođe u rodni grad. Bora je Čačak voleo čini mi se više od sebe. Da poslednje dane provede kraj Morave, nije stigao. Čak je i njegova sadašnja supruga Dubravka, koja je divna žena, često inicirala njegove dolaske u Čačak. Čini mi se da je on rodni grad i sve nas sa kojima je odrastao doživlljavao iz pesničke perspektive. Kao večitu neostvarenu želju, od koje nikada nije odustao - priča dr Savić, koji dodaje da Bora i Čačak imaju jednu zajedničku crtu, "buntovni i nepredvidivi, dok im ne nađeš žicu".

Zbog mladalačke gluposti Bora morao da napusti grad

- Želeli smo da kupimo instrumente, pa smo do njih došli na jedan neprimeren način, ne bih sada o tome. U to vreme je to bio skandal u malom gradu, obojica smo kažnjeni, grešku smo ispravili, ali su Borini odlučili da se odsele iz grada. I pored toga, ostali smo nerazdvojni čitav život - kazao je Borin prijatelj, za koga mnogi Čačani znaju da mu se našao onda kad niko nije.