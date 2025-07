- Ljudi me znaku preko televizije i ja ne mogu da se majmunišem 24 sata. Ko može da bude 24 sata nenormalan? Niko! Ja sam spontan i nemam plan, šta bude biće. Ne kajem se zbog bivših, ja sam taj koji je odlučivao ko će biti u vezi, sve sam morao da prođem i to je moj životni put -rekao je Filip.

- To mi je ako da ne voziš kola pet godina, nemam tremu i uzbuđen sam. Ne znam sa kojim ću ljudima tamo biti, mislim da ću više pričati. U prošlim izdanjima nisam komantarisao, bio sam sa strane, a ove sezone možete očekivati sve od mene. Ovaj posao na televiziji mi je doneo tu sposobnost da sam propričao. Šta bude biće, ja sam otvoren za međuljudske i međunožne odnose, sve možete očekivati -otkrio je filip, pa dodao:

- Milsim da se ove sezone neči obeznanjivati od alkohola, jedino mi je to malo bezveze. To ću smanjiti i na svim poljima ću da delujem. Ko god uđe, nemam ništa protiv, pa ni protiv bivših ljubavi -rekao je Filip, pa priznao da u Elitu ulazin kao solo igrač, bez emotivne partnerke.

Koliko je Filip bio zaljubljen u Ružicu svedoči i to, da joj je oprostio kada je u medijima procurila fotografija posle odnosa sa jednim pevačem. Đukića ova nemila situacija ni najmanje nije potresla, te je tada u izjavi za medije istakao da je svestan da Ružica ima svoju prošlost, kao i on sam.

"Video sam sliku, ali to me ne zanima! Naravno da je imala prošlost pre mene i da je imala momke, kao što sam i ja imao devojke. Nije mi bitno šta je radila pre naše veze, to mi stvarno ništa ne znači. Jedva čekam da se završe "Parovi" i da napusti vilu, već mi nedostaje", pričao je tada zaljubljeni Đukić.