- Svega sam se načitala i naslušala. Željko je bio muškarac. Pravi muškarac i u pravom smislu te reči. Željko je imao burnu mladost. On se nikada nije stideo da kaže to! Stajao je iza svega onoga što je on bio i bio je jedan ostvareni muškarac. To što je on imao tu burnu mladost. Ispričao mi je ceo svoj život, govorio mi je: "Kada bih ponovo sebi mogao da biram put, ja bih drugačije birao, ali ja nisam imao mogućnosti. Moja deca imaju mogućnosti i moja deca će biti na pravom putu." I sva njegova deca su obrazovana fakultetski, sve njegova deca su zbrinuta, bogu hvala, sve deca su dobra deca. Nema veze da li sam ja u kontaktu s njima ili ne, to su dobra deca, to su dobri ljudi. Kao što se vidi iz priloženog. Njegova sva deca imaju sređene i normalne živote, većina živi u inostranstvu. Moja su najeksponiranija, što je negde prirodno, jer sam i ja eksponirana kao majka. Željko je bio pravi prijatelj. Kad ga imaš za prijatelja. Naučio me je tome da nikada materijalno ne može da ima veću vrednost od lojalnog prijatelja. Stalno mi je to govorio i rekao je: "Zapamti, Cecko, kroz život ćeš shvatiti da ništa materijalno nema veličinu, težinu, vrednost... od onoga kada ti je teško i ako na jednoj šaci izbrojiš bar dva lojalna prijatelja... pet ne možeš da imaš, to je retko, ali dva lojalna prijatelja u muci su najveće bogatstvo".