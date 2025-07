I dok Marija Kulić piše emotivne čestitke unuku, a Miljana se priprema za doček gostiju, Ivan Marinković je izdvojio vreme da svrati do tržnog centra kako bi izabrao poklon za naslednika.

Kako je pokazao na društvenim mrežama, on je za Željka odabrao sportske patike maslinasto zelene boje sa narandžastim detaljima.

Ovu objavu je opisao pesmom Tine Tarner "The Best", aludirajući na to koliko mu je sin bitan.