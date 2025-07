- Super sam, bila sam u Egiptu 12 dana, prelepo je bilo i svaki dan maštam da se vratim u neke toplije krajeve. Bolje je ne pričati svoje želje da bi vam se to ostvarilo. Daće Bog da se želje ostvare... Mnogo njih želi da nas vidi tužne i nesrećne, ljudi su takvi, većina, ne svi - rekla je Tina i progovorila o razvodu.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to... - poručila je pevačica i otkrila svoje planove.

Pevačica Tina Ivanović i Zvezdan Anđić razveli su se nakon 25 godina braka, a Zvezdan je nedavno otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog odnosa.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste... - istakao je on.

- Saša me je jednom prilikom pozvao i zamolio da se smirim, da je sve to šou-biz. Iskreno, nisam znao da to sve tako funkcioniše, ali naravno vremenom sam shvatio - rekao je Anđić, pa otkrio kakav je bio suprug pevačici.