- Za početak da dve palačinke na šetalištu i dve Koka-Kole ne koštaju 35 evra. Neke stvari su jednostavno otišle previsoko sa cenama i teško ko može da izgura. Smatram da bi to trebalo malo da se vrati u normalu za početak, te cene, pa samim tim dalje i sve ostalo. Ali da je situacija strašna i u svetu i kod nas što se tiče inflacije i svega - jeste, da se oseti, oseti se, ali mi smo tu da guramo, radimo i jednako radimo i kada dođe sto ljudi i kada dođe hiljadu ljudi, mi smo došli da te ljude zabavimo, ti ljudi su opet platili i te karte i te uslove za stolove, tako da... Ko god kaže da je bajno, laže. Nije, tu smo da radimo. Na kraju krajeva, ipak se ovaj posao radi iz ljubavi, tako da, sad se pokazuje, je l', ko ga radi iz ljubavi, a ko ga radi zbog nekih drugih stvari - rekla je pevačica za Telegraf.

Zabrinuta za budućnost pevača i sezone u Crnoj Gori

- Vidi se da je primorje slabije. Vidi se da je poseta slabija, ali nije sve do nas. Mi radimo samo sa onim što imamo. Nije to samo do muzike i noćnog života - sve je ovde jako skupo! Od palačinki, pića, hrana... I pretprošla godina je prošla lošije, a ova je još slabija - iskrena je bila