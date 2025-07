Nikolina Kovačević

Alina Juhart

Elektra Elit

Andrej Pejić

Nataša Maza

Ana i Ivana Nikolić

- Obe imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je auto-mehaničar u "Mercedesu". Isto su godište. Njega nismo upoznale, samo preko video-poziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspe, oni će se venčati. Pokazaću vam zeta, ali nemojte da mu pokažete baš celo lice. Neko će videti u Nemačkoj, pa će mu pokazati. Belaj bi nastao. On malo razume srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćera je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i sa Anom. Eto, to je glavni razlog - priznala nam je Rada na kraju.