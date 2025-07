- U ovoj priči Dara je kao muva, dolazi na tuđa g**na i ona to ne vidi tako, nego se smeje, ide, pozira i leti od balege do balege. Tako da sama po sebi ona ne razmišlja, kaže da je hedonista, gde svi, tu i mali Mujo, ali nisam u laboratoriji zla. To je profil njene ličnosti, ona ne proizvodi zlo - izjavila je Vendi za "Hype".