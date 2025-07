Novica i Toma bili su veoma bliski

"Moj brat nije bio porodičan čovek, ali verovatno je to bio put kojim je morao da ide. Kad priđem grobu, prvo mi kroz glavu prođe njegova sahrana jer tada se videlo i nikada više – takva kiša nikad nije padala. Doletela je jedna ptica, stala na granu iznad samog groba i ostala tu do kraja sahrane. Onda je odletela, a kad smo krenuli sa groblja, kiša je odjednom stala", ispričao je Novica o Tominom ispraćaju.

"Uvek je hteo da bude autoritet jer je stariji 10 godina. Drugim ljudima je bio dobar i sve im je činio, meni nikad ništa, iako me je voleo. Razumeo sam to i nikada se nisam ljutio. Slušao sam ga i poštovao njegove godine. Nikad mu se nisam suprotstavio. Uvek sam gledao da ne osramotim njegovo ime i ugled koji je stekao tokom uspešne karijere. Bio je hladan prema meni, recimo, kao da sam mu komšija. Ne znam da li je to bio uticaj toga što sam bio nestašan u detinjstvu, a ja sam baš hteo da mu dokažem koliko vredim. Tek pred smrt je shvatio koliko sam mu značio, a to mi je jako tužno i bolno. Danima sam ga obilazio u bolnici i svakodnevno me je molio za oproštaj. Govorio mi je da se kaje, da mu je žao i da je pogrešio. Ni tada nije želeo da mi kaže konkretan razlog zašto se kaje, ali ponavljao je te rečenice svaki put kad bi mi pogledao u oči dok je bespomoćno ležao u bolničkom krevetu", dodao je Novica.