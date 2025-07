Jedna udata pevačica, zvaćemo je Okata, traži finansijsku pomoć od bivšeg oženjenog partnera kojeg nikad nije predstavila javnosti. On je dobrostojeći biznismen, u ozbiljnim je poslovima, a ona je, otkako se udala, nemirna. Ne da joj đavo mira iako se predstavlja kao bogatašica. Između nje i muža izgleda ne vlada ljubav zvana prava emocija, nego ona poslovna. Razumete šta vam hoću reći - čist interes.

Međutim, ona više nije tražena kao pre, pa gleda, bori se na sve načine da dobije koji dinar, pardon, evro više. Ona je tom biznismenu predložila da zajedno sarađuju, ali da to njen zakoniti izabranik ne zna. Njemu je tek bilo čudno jer se na društvenim mrežama onoliko hvali lagodnim životom. Naravno, otkačio ju je na jedan.

Ona ga nikad na ruci nije nosila, pa joj nije bilo ni teško da mu ga vrati. Štaviše, iz zadovoljstva je to učinila, ali da muškarac pokloni nešto od njegove pokojne babe i da posle nekoliko godina poklon traži nazad, e to je već veoma zanimljiva situacija. Ali i to se dešava. U životima naših javnih ličnosti ne da ne cvetaju ruže nego više ima trnja.