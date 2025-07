- I dan danas prepričavam kako je Džej na plaži zezao svoje kolege, kako je napravio šou i kako su se svi oko njega smejali. To je bio džek. Ponašao se isto kao na televiziji, isto sa svakim čovekom -bio on poznat ili ne. A bio je i široke ruke. Znao je da nas časti, da nas povede u provod. Ma čovek lafčina, rekao je radnik sa plaže i dodao da se oduševio Zdravkom Čolićem.

- Čolu sam jednom video u kafiću naše plaže. Sedeo je kratko sa prijateljima, prišao sam da se slikamo, a on meni ’Dobar dan, ja sam Zdravko Čolić’. Kad se tad nisam srušio. Ja mu kažem ’Čolo, znam’, a on meni ’Pa da se upoznamo’. Ja sam ostao u čudu koliko je to prizeman čovek. Ej, zvezda, svi ga znaju i vole, a on se meni predstavlja k’o da ne znam ko je. Predivan čovek-ističe, dodao je i prokomentarisao Lepu Brenu.