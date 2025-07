Slušaj vest

Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić progovorila je o odnosu sa pevačem i njihovoj vezi od pre 15 godina.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina su pre 15 godina bili u vezi, a onda su raskinuli.

Pevač se nakon toga oženio sa Anom Sević sa kojom je dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina, a onda nakon neuspele veze sa pevačicom Barbarom Bobak oženio se Katarinom Lazić sa kojom je dobio ćerku.

- Sve vreme sam znala da je on taj, ali s obzirom na to da je on imao žena koliko je imao... ja sam svaki put propatila svaku njegovu vezu i pomirila sam se sa tim da nije moj. Teško mi je padalo, propatila sam. Ja sam živela svoj život, nisam čekala na njega, zato što sam se pomirila sa tim da više nećemo biti zajedno - kaže Katarina Lazić za Red TV, koja je za Darkom mnogo patila:

- Pomirila sam se sa tim da nema ništa od toga, pa sam sebe još i nagovorila da on nije za mene, da bi mi bilo lakše. Bukvalno sam rekla sebi: „Ok, to je tvoja životna ljubav, ti ćeš to sad da staviš u jednu fioku, da zatrpaš, da zaboraviš na sve to, uvek ćeš da ga voliš, ali živi svoj život", i tako sam bukvalno i uradila. Propatila svaku ženu, rekla to je to, nećemo više biti zajedno, ali eto...

- Viđala sam ga i van medija, mi smo ostali prijatelji. On je pevao sa mojom rođenom sestrom, svraćao je u moj kozmetički salon da mi se javi dok sam radila. Udarao je čežnju, nikako mi nije davao da ga zaboravim. Svaki put kad se pojavi na vratima, meni ruke počnu da se tresu - priznala je ona.

O razvodu

Inače, Darko je nedavno progovorio je o pričama da se razvodi od supruge Katarine.

- Samo sam vas čekao sa pitanjem o Kaći... Objavili smo to na Instagramu, to je bila najava pesme, nema priče o razvodu. Rekao sam Kaći da postavimo to, da vidimo šta će da se desi, reakcija naroda nas je zanimala. Pitali su me odmah: "Kume, nije valjda opet razvod, čoveče?", rekli su mi da ih zovem odmah, haos... Samo sam se kumi, Andreani Čekić javio tad, da zna da je zbog pesme! To je bila moja ideja - kazao je Darko, koji je rekao da se ne plaši da izmaleriše nešto loše u svom braku.

