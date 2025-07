- Zamera on meni dosta stvari, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Zamerio mi je što sam to rekla, ali to je moj život i to su stvari koje su se manje-više i znale. Puno godina sam ja čuvala svoju privatnost, sada sam želela da pokažem i svoju drugu stranu. Nisam ni rekla sve, ali deo svog života sam otkrila jer ljudi ranije nisu znali ništa o meni. Negde je i on deo svega toga. Mislim da više nije ni bitno to što on zamera. Ima on taj momenat da iako je bivši zamera moje izjave. Ne znam što je to tako - rekla je Sandra i dodala da je na tu ljubav stavljena tačka.