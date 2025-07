- Inicirala je kontakt nekoliko puta. Zvala je mog kuma Baneta, pa onda mog prijatelja Bobana kao i još nekoliko mojih drugara. Htela je da dođe do mene, da me nešto pita. Nisam hteo da odgovaram jer znam u kom bi smeru otišao razgovor, da bi bilo na kraju negativno i nisam želeo sebe da dovodim u tu situaciju. Međutim, jedan dan me zove drugar i kao da uđem na grupni poziv, kad ono i ona je tu. Rekla je: "Gde si Lazare, šta radiš, jel mogu nešto da te pitam? Imam problem, posvađala sam se sinoć sa momkom, ali mislim da ćemo se pomiriti večeras. Šta misliš da li je on sa mnom iz koristi?". Rekao sam joj da me to ne interesuje, da imam svojih životnih planova, a i problema. Rekao sam da joj želim sve najbolje, da uživa u životu i da se ne opterećuje koliko može. Nakon toga je još nekoliko puta pokušavala sa mnom da stupi u kontakt. Meni je glupo da pričam o tome, meni na dva tri dana neki nepoznati broj pošalje poruku. Mogu po pisanju znati kada je ona u pitanju, u većini situacija jeste ona. Zove me i na video poziv, ja nemam problem naučio sam da živim sa tim. Nema ružnih reči niti uvreda, pa i kada me pozove šta ima veze, život ide dalje ona na svoju stranu, a ja na svoju. Činjenica je da nismo uspeli, iako smo mogli zajedno mnogo toga da napravimo, koliko god to zvučalo bolesno. U tim trenucima sam ja možda i sam sebe lagao kada sam verovao da možemo da napravimo nešto jako kao plan. Nije uspelo, izblamirali smo se, napravili smo od sebe idiote. Ljudi se sprdaju sa nama, ne želim da bežim od tog odnosa, niti da pričam išta negativno - rekao je Zola.