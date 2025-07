Bacio sve karte na sto

- Moram da kažem da moj dolazak u "Grand" pamtim po lepim trenucima. Mnogo mi je žao zbog toga što se desilo sa Sašom, ali hajde da ne mračim sada, neka mu je laka zemlja. Saša je tada hteo meni da da neki nadimak i mislim da je bio u pravu, bilo bi bolje da smo to uradili. Ako se dobro sećam, nadimak tipa Vuko, ali ja sam hteo da ostane moje puno ime i prezime, ali bilo bi bolje da sam ga poslušao i u startu stavio nadimak. Evo, posle 26 godina mogu da kažem da je Saša bio u pravu, mislim šta reći za tog čoveka. Znamo svi ko je on bio i šta je sve postigao i uradio. Generacije će pričati o tome koliko je toga stvorio, njegov uspeh i rad - ma to će retko ko ponoviti - rekao je Goran za "Grand".