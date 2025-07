Iza njega su ostali brojni intervjui, aforizmi i humoreske, njegov život bio je neobičan, a način na koji je vodio i njega i emisije nekovencionalan. Poznat po šarmantnosti, oštroumnosti, brzim i britkim mislima, Milovan Ilić Minimaks objavio je sedam knjiga aforizama i dve knjige poezije, a ko je zapravo on bio ?

Objavljivao je humoreske u “Politici”, ubrzo je počeo da radi u satiričnom listu “Jež”, a svoju radio emisiju “Minimaks” - minimum govora, maksimum muzike, pokrenuo je 1967. godine. Po toj emisiji je dobio svoj čuveni nadimak. Za samo mesec dana i emisija i on postali su neverovatno poznati.

Roditelji i usvojena sestra

- Svom ocu Dragoljubu bio sam jedino dete, a moja majka se kasnije ponovo udala i u tom braku rodila ćerku, a jednu devojčicu je usvojila. Zbog toga smatram da imam dve najrođenije sestre, između ostalog i zato što sam odrastao sa njima - govorio je on.

- Od Minimaksa sam dobila jedan fantastičan savet a to je: "Mala, pamet u glavu i d*pe uza zid". Tim rečima. Nisam do tada upoznala čoveka koji je bio toliko duhovit i koji toliko brzo misli. Shvatila sam da moram da nađem neki svoj stil. Divno smo sarađivali - voleli smo da putujemo, jedemo i pijemo, da se šalimo - ispričala je Suzana Mančić u sećanju na Minimaksa.

- Najviše mi Mića fali u situacijama kada se okupi staro društvo, počnu da se pričaju vicevi, šale. Niko to ne ume da radi kao što je on znao. Za mene Minimaks nije umro, ne mogu i danas da prihvatim da više nije među nama. Ja volim da kažem da je on na dugogodišnjoj turneji sa koje još nije vratio - pričao je sa setom u glasu čovek koji je čuvenom voditelju bio desna ruka u njegovoj emisiji "Maksovizija“.