Zoran Brkić iz Obreža kod Varvarina sebi je napravio nadgrobni spomenik, a odredio je i da će živeti 101 godinu. To sve ne bi bilo zanimljivo da se na mermernom spomeniku nisu našle fotografije žena, pa čak i nekih fudbalera i drugih javnih ličnosti. Među njima i Svetlane Cece Ražnatović .

On je za večnu kuću, kako kaže, izdvojio pola milona dinara, a upravo je on na fotografiji sa pevačicom . Na spomeniku je uklesano: Ceca Veličković mi je pevala "Ja sam cvetak, čudan cvetak".

Savetovao se sa advokatom

Zoran je u emisiji "150 minuta" na Prvoj televiziji objasnio da su mu sve to uspomene sa poznatim ličnostima, i da to nije sve, već samo deo fotografija. Kako kaže, on nije tražio dozvolu od javnih ličnosti da njihove slike stoje na njegovom spomeniku.