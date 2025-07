Ipak, do raskida je došlo pre nego što je Gastoz započeo učešće u rijalitiju "Parovi". Marija se tada povukla iz javnosti i usmerila na akademske ciljeve, posvetivši se studijama. Danas je uspešna psihološkinja i često deli kratke motivacione poruke i savete na Instagramu. Na društvenim mrežama mogu se videti i delovi njenog privatnog života, uključujući romantične trenutke sa sadašnjim partnerom. Marija danas izgleda ovako:

Marinković se i tokom "Elite 8" u više navrata sećao lepe Marije:

- Bila je još jedna i to je Marija, a ona mi je najbitnija u životu. Da sam imao malo strpljenja i da sam verovao u više to što radim, verovatno bih i dalje gruvao to i imao bih kevu i decu s Marijom. Nema šta, naša ljubav je bila iskrena, ali baš smo bili klinci. Mi smo pokušavali da se pomirimo, ali je meni ušla voda u uši i izgubio sam vrednu osobu. Zbog popularnosti sam zapostavio dve jako bitne žene u svom životu. Takav odnos ne znam da li će se ikad ponoviti.