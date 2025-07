"Švajni je katastrofa"

"Silva je problematična"

- To što je Bastijan uradio ženi je užasno. Ovde je to glavna tema mesecima. Svi smo znali da ima ljubavnicu. Ne zna se ko je gori od njih, da li ona ili on. Ta žena s kojom je sada je vrlo problematična i poznata je ovde na Majorki po neprikladnom ponašanju. Svi znaju njenu prošlost, ona je uništila ne samo svog muža, koji je ovde veoma cenjen, i njegovu porodicu već i Anu. Ona će njega, ako ovako nastavi, dovesti do prosjačkog štapa. Nema tu nikakve ljubavi, verujte mi. To je trenutna strast. Biće zajedno dok joj on sve plaća i ispunjava sve njene hirove. Ostvarila je glavni cilj - da bude poznata i da se o njoj piše. Naše komšije koje žive tik uz njih su mi ispričale da su čule da je ona ovu hacijendu pikirala mnogo ranije i da je insistirala da baš ovde zajedno žive. Tražila je i jedrilicu. Koliko će on još moći sve da finansira, to je druga priča. U svakom slučaju, veliki pozdrav i podrška za Anu. Prebrodiće ona ovo, možda je i bolje što je Švajni pokazao svoje pravo lice - zaključio je naš sagovornik.