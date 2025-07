- Pokušavam da što manje razmišljam o rijalitiju i dešavanjima, fokusiran sam na prijatelje i drage osobe i na taj način raščišćavam misli i zaboravljam na sve što mi se desilo tamo. Mislim da sam pokazao pravog sebe ove sezone, ponosan sam na sebe. Nisam se razočarao plasmanom, to je ono što sam i očekivao, sve je kako treba. Hvala svima koji su glasali za mene u ovoj sezoni i svim prethodnim. Čuo sam da u narednu sezonu ulaze dosta dobri igrači, što se mene tiče, to je završeno. Neću ulaziti sigurno, dosta od mene - kaže on i dodaje:

- Devojka je zadovoljna mojim učešćem. S obzirom na to da nije iz ovog sveta, malo je ona sve propratila. Zadovoljna je, ali i iznenađena, jer je na neki način i upoznala neko moje novo lice, saznala je kako reagujem na određene situacije. Pošto su me svi pitali kad ću da se ženim, ja sam rekao 6. novembar, lupio sam to, ali to nije tačno, polako ne žurimo nigde, lepo nam je ovako. Voleo bih da dođe ta svadba, to mi je sledeći cilj koji ću ostvariti.