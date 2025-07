Uticaj medija na karijeru

- Sve što mi se tada desilo ojačalo me je, opametilo, izgradilo... To iskustvo je sada utkano u meni, danas znam kako da reagujem na neke priče. Nikada se više ne bih sudio ni sa kim jer prošao sam to na najgori mogući način. Sigurno da bih bio omiljeniji nego što sam danas da sam imao bolji odnos s novinarima.

- Danas razumem da to u prošlosti nije bilo ništa lično prema meni i da je to vaš, novinarski posao ali mi tada nije bilo jasno zašto se to baš meni dešava. Smatrao sam da to nisam zaslužio. Pisali su i da je moje dete bilo gladno na Božić, jer sam radio, a to je u meni izazvalo gađenje... To me je jako povredilo i tada sam odlučio da ne želim da imam bilo kakav kontakt sa sedmom silom.