"Pazim na tuđa osećanja"

- Posle svega što sam prošla, pronašla sam svoj mir. Znala sam da kažem i nešto što nisam želela, iz brzine, iz neznanja. Ali nikada ništa loše nisam uradila svesno. Neka se mladi uče i neka rade. Ja ću mlade talente da podržim. Šejla me je oduševila, od Marije Šerifović mislim da ne postoji niko bolji. Imam svoje mišljenje, ali ja ne komentarišem. I kada me neko pita zašto ne pričam, ja neću reći ako nemam šta lepo da kažem. Ako mogu da pohvalim nekoga hoću. Mogu reći da možda neko nema dovoljno talenta, ali nikada neću reći: "Ti ne znaš da pevaš". Pazim na tuđa osećanja... Samo je naše ono što drugima damo. Čak i da kažem nešto što nije lepo, trudim se da ne bude na grub način. Ne radi ono što ne želiš tebi da rade. Da li je to pogrešno? - govorila je Anica.

"Izgubili smo vrednost porodice i prijateljstva, svega"

"Ako dovedeš Baju kupiću ti auto"

- Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali mi nismo jer nam to nije bilo potrebno. Imali smo ime, nije nam bilo potrebno. Naše generacije su drugačije razmišljale. O našim zajedničkim turnejama priča se i dan danas iako su mnoge kolege išle. Kad nas dvoje izađemo, to je neka euforija... Sve mi je to slatko, ali istina je da nikada nismo bili zajedno.