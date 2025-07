Projekat koji vredi milione

Pevačica ne krije sreću

Napustila Zvezde Granda

"Otkako nema Saleta Popovića meni to više nije to"

- Otkako nema Saleta Popovića meni više nije to-to. Mnogo sam bila vezana za njega. Više od trideset godina smo kućni prijatelji. Jednostavno, preteško je da se naviknem na to da on više nije sa nama. Sa svim članovima žirija sam se lepo oprostila i pozdravila. U svemu sam pronalazila šta je bilo tokom tog lepog perioda koji je iza mene i koji ću samo pamtiti po lepom. U ovakvim situacijama nema ljutnje, ako nema Saleta ne pronalazim sebe tu. Izgubila sam i brata i poželela sam da se sklonim - rekla nam je Viki.