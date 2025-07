- Anđela je mene napala zbog Ene bez razloga, a onda se izvređala sa njom i rekla da nije mislila to. Anđela je iskoristila moju dobrotu prema njoj, sve što sam činio prema njoj i pozadina nekih stvari je da ju je verovatno bila stid nekih stvari i samo je čekala da mi se naj*be majke. Ona je sa Gastozom na silu, ona Gastoza ne voli i želim ceo život da provedu zajedno jer se ne vole. Džaba pričate da je to ljubav, njena najveća ljubav je Zvezdan Slavnić i mislim da on nema nikakve veze sa tim klipovima. Koliko Zvezdana poznajem on ne bi spao na te grane, a ako je to uradio najstrašnije ga osđujem - govorio je Mića.