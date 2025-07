Vojin Ćetković uživa na Crnogorskom primorju, ali bez supruge Slobode Mićalović , što do sada nije bi slučaj. Kako smo saznali, glumica snima seriju u Beogradu, a njen kolega i životni saputnik je rešio sebi malo da da oduška. Sreli smo ga juče u Hreceg Novom dok je uživao u piću i kafici u lokalnom kafiću. Bio je odlično raspoložen i nije se odvajao od mobilnog telefona.

I u dobru i u zlu

Još uvek nije poznato da li će se Boba pridužiti Vojinu na primorju do kraja leta. Ovaj skladni par, koji privatnost drži daleko od očiju javnosti , venčao se 12. maja 2008. godine u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Kumovi su im bili kolege i najbolji prijatelji, Nikola Đuričko i Nataša Ninković.

Otkrio tajnu skladnog braka

- Nemam osećaj da sam vezan otkako sam u braku, jer ni Boba ni ja ne bismo mogli uspešno da se bavimo glumom da smo sputani jedno drugim i da imamo velike uzajamne obaveze. Ako se čovek oseca slobodnim, onda je to prava stvar za svaku kvalitetnu vezu i brak - rekao je jednom prilikom glumac.

Nije uvek sve lako

On nije krio da i u njegovom braku, kao i u svakom drugom povremeno postoje razmirice, svađe, pa i ljubomora ali da on i Sloboda nikada ne dozvole da predu granicu, koja bi dovela do kraha odnosa.

- Da smo bolesno ljubomorni, oboje bismo brzo propali i naš brak, ne bi funkcionisao onako kako za sada funkcioniše. Sa Slobodom gajim potpuno otvoren odnos. Nisu glumci toliko zatvoreni. Naprotiv. Zar neko ko se svake večeri na sceni publici, koju ne poznaje, daje deo sebe, može da bude zatvoren, a naročito u odnosu sa voljenom osobom - pričao je Vojin za medije.