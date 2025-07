Glavna tema svih svetskih i domaćih medija u prethodnom periodu bio je krah devetogodišnje bračne zajednice između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera. Do toga je prvenstveno došlo zbog šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom.

"Beverli Hils Majorke"

- Njihova vila je jedna od najlepših ovde. Ana je izabrala ovo mesto jer su ovde na prvom mestu zagarantovani privatnost i bezbednost. Mnogi su se raspitivali kod agenata za nekretnine da li je njihov dom na prodaju, nudili su im i duplu cifru od one koju je Ana dala za vilu, ali oni nisu hteli ni da čuju za to. Znam da su neki Britanci nudili 15 miliona, ali nisu bili zainteresovani. Zanimljivo je da ekskluzivnosti ovog mesta doprinosi i činjenica da u ovom naselju ima samo 450 vila. A zainteresovanih je previše. Imaju savršen pogled na more, planinu, priroda je nestvarna. Palma im je blizu, mnoge internacionalne škole za decu isto. Pre pet godina, malo pre pandemije renovirali su celu vilu, radnici su ovde radili mesecima svakodnevno. Ovde se pričalo da je samo za renoviranje dala skoro tri miliona evra - rekao nam je svojevremeno sagovornik na Majorci.