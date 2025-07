"Deru nas sa cenama u Crnoj Gori"

- Ja sam najgori fensić i volim da budem viđena na lepim mestima, ali ovde deru i nisu normalni. Ja poslednja to rekla da je iole normalno, ali ovde je: dobar dan ja sam ovca za šišanje, šta nudite? I ne daju ti ništa, ali ti to lepo platiš.

- Peca ne voli da se snima ali je uvek tu. Nekako mama i Peca na smenu kao da sam večito pod roditeljskim nadzorom. Ako nije Peca, tu je mama da me čuva ili da me brani od udvarača velikih, kaže kroz osmeh.

"Puna sam kao brod"

- Kada su deca u pitanju maksimalno sam posvećena i vaspitavam ih na drugačiji način od Srba. Želim da im usadim da je sve moguće i da budu ambiciozni, da znaju šta žele, razmazila sam ih. Evo moja Magdalena priča sa svima tu što prodaju, kulturna i ljubazna je, to svi mogu da potvrde. Želim da mi deca razmišljaju pozitivno. Sa druge strane sina koji je baš mali sam zaposlila kod Pecine drugarice. Postao je takav da mi traži 4 igračke dnevno, baca mi se i pravi scene kada neću da kupim. Sada bude pet šest sati u toj prodavnici, slaže magnete ali se oseća korisno i kada zaradi igračku to mu je doživljaj, ali i dalje sve traži.

"Čas sam jadnica, čas sam sponzoruša"

- Peca nikada nije podržavao taj rijaliti, protiv toga je. Ne bih mu dozvola da mi to ukine jer sam to ja. Od 16. godine sam medijski eksponirana i patim ako nisam eksponirana. Međutim sada se snimam za Jutjub, dosta su deca u mojim klipovima, zgodna majka sa decom privlači masu. Ciljna grupa mi je svet, Amerikanci i Nemci me prate. Mama me rodila sa 17 godina i onda stalno pitaju, svađaju se da li smo plastične ili lažemo. Sve mi je to top. Više mi se isplati tako da radim. Naši ljudi ne umeju da iskoriste popularnost na pravi način. Sve se ograniči da spavaš sa nekim u rijalitiju ili da muž prevari ženu, a ja sam više od toga. Volim rijaliti ali mi je postalo prosto. Fale nova lica. Da mene staviš na ulicu i učesnice zadnje tri sezone, meni će više prići.