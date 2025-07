Elena Karaman Karić i Jugoslav Karić u vili u Ljutoj, nadomak Kotora, godinama su uživali u plivanju izlazeći u more direktno iz svog dnevnog boravka. Zajedno su sa prijateljima i decomu leto provodili u ovom delu Jadranskog mora, a onda je usledio razvod.

Mir i tišina

- Ovde su do pre nekih pet dana, nemojte me “držati za jezik” koliko tačno, bili Verica Rakočević i onaj njen muž Veljko. Uživali su na plaži, viđali smo ih. Oni vode neki miran način života, nisu bučni. Oni su ovog leta i jedini gosti te vile u kojoj je nekada vrvelo od ljudi, fešti i vriske. Jugoslava smo videli negde u proleće i nikad više, a Elenu nismo videli ni ovog, a ni prethodnog leta pa nas je začudio dolazak njene majke, a da li će doći ne znamo, ali ne verujem jer su komšije odlučile da se obračunaju sa njom. Ona je stalno terala ljude sa plaže ispred njene kuće i bukvalno je privatizovala plažu za sebe. Meštani nisu hteli da se zameraju pa nisu ni išli. Međutim, svima je prekipelo i počeli smo da joj šaljemo komunalnu policiju, kaže ovaj komšija dok nas uvodi na posed u koji se nekada nije moglo ni priviriti. I sami smo tada bili uvereni da je to privatna plaža Karića.