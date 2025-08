Slušaj vest

Milan Dinčić Dinča godinama uživa u braku sa Jelenom koja mu je podarila troje dece.

Važe za jedan od najskladnijih parova sa javne scene, a njihova ljubav iza sebe nema ni jedan skandal.

Iako se trude da privatan život čuvaju od očiju javnosti, Jelena je nedavno na Instagramu otkrila koji je njihov recept za sreću.

Tajna uspešnog braka

- Kako uspevate da održite brak? - glasilo je pitanje na Instagramu, a Jelena je detaljno odgovorila šta smatra da je presudno za sreću.

- I ovo me baš često pitate, vrlo kompleksno i nezahvalno uopšte prilati danas o braku i ljubavi, jer onda moramo pričati o poverenju, nekim žrtvama, konstantnom radi u ulaganju u odnos, a sve se to kosi sa ovim današnjim lajf koučima koji ohrabruju žene da budu samostalne, da im niko nije potreban za sreću, da sve mogu same, da na prvi problem okrenu se i odu - napisala je Jelena i dodala:

1/9 Vidi galeriju Milan Dinčić sa suprugom Foto: Printscren Instagram, Kurir, Damir Dervišagić

- Potrebe svodimo isključivo na materijalne, odnosi su instant na jednu noć i idemo dalje.Sve je planski smišljeno da se porodica uništi. Jer tako nekome odgovara, jer pogledam samo na Instagramu 80 odsto žena je singl i šalje svakodnevno poruku svima da je to sada "In", da ne treba nikome da služimo, da budemo same sebi na prvom mestu.

U braku shvatio koliko je nezreo

Dinča je nedavno za domaće medije otkrio koliko mu je važna podrška i odnos sa Jelenom.

- Iza kamere stvarno volim da se šalim, ali kada se upale kamere ne možemo baš tako da se šalimo, ne može svako da razume te šale. I dalje mislim da nisam sazreo i da sam kao neko dete, tek sada u braku vidim koliko sam nezreo. Sreća da imam moju Jecu, pa ona vodi računa o meni. Tek sada sam pored dece podetinjio, još sam manje zreo nego što sam bio – rekao je Dinča.

Priznao je da mu ljudi zameraju da nije dovoljno ambiciozan.

- Nisam ni sanjao da mogu da stignem do takmičenja, do nekog kruga, a ne do trećeg mesta, a tek da pravim neku karijeru. Za karijeru treba da budeš ambiciozan, da želiš i da grizeš. Meni je dovoljno to što imam sada – ispričao je Dinča.

Ovako su zvezde Youth stars karavana zapalile Kraljevo: