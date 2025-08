Slab na razvedene žene

- Razvedene žene meni najviše odgovaraju. One su se ostvarile na mnogim poljima. Više bih voleo ostvarenu razvedenu ženu, nego mladu. Još ako ima decu, bilo bi bolje da se ne mučim za prvo dvoje, pa treće i četvrto da bude sa mnom - rekao je Vladimir, a Kulićka se složila s njim, a potom ga upitala šta mu to nije odgovaralo kod Ivane, a bivši rijaliti učesnik je kao iz topa odgovorio da on Ivani nije odgovarao.

O zaradi preko društvenih mreža

- Ja kažem: "Gospođo, ja imam posao kojim se bavim i koji reklamiram na dnevnom nivou", a ona mi kaže: “Znam, ti to previše potenciraš, reklamiraš umesto da zarađuješ na lak način novac”. Razumem ja da ima ovaca i da ljudi uplaćuju. Ja i dalje ne mogu da verujem da postoji čovek koji uplaćuje to, to sam rekao i prošli put, moram da apelujem na ljude. Oko nas je siromaštvo, oko nas je beda, oko nas je glad, a ljudi šalju nekim tamo poludegenima, ja mogu da nazovem svakog iz rijalitija ko je bio tamo poludegenom, šalju im giftove i novac da bi on tamo ne znam šta radio na TikToku. Treba da se uhvate svi nekakvog normalnog posla da promovišemo nekakve zdrave vrednosti - smatra Tomović.