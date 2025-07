Gubitak bebe

- Nisam od onih koji misle da moraš da ispuniš sve zadate forme. Verujem da možeš da imaš najnormalnije odnose u životu i da, kada padneš, samo otreseš prašinu i nastaviš dalje. Ali ono što je zaista važno – to je izbor oca tvog deteta. Ako imaš dete sa budalom, ne osuđuješ samo sebe na patnju, već i to dete. Zato verujem da je odgovornost prema detetu ključna. Kod mene su se desile neke komplikacije i stvari su krenule nizbrdo... ali, možda je jednostavno tako trebalo da bude – možda mi nije bilo suđeno.

Teško saznanje

Zorana Pavić otkrila je i da je za trudnoću saznala na najgori način, u trenutku kada je ona već bila gotova: - Ja sam to saznala tek kada sam završila u bolnici. Ja sam prokrvarila i završila u bolnici. Tada su mi rekli... Čak su mi jedva spasili život. Bilo je grozno saznati na takav način. Dobro sam i preživela, što se kaže. A onda, kao da se nadvije neka loša energija i sve krene u pogrešnom pravcu. Jednostavno nije bilo suđeno. Zato sam i htela da dodam nešto zbog žena koje se nisu ostvarile kao majke. Jer sredina ume da bude surova. Mene to nije slomilo. Ne kajem se. I nije čak ni važno šta ja osećam... Ali kad sam razgovarala sama sa sobom, rekla sam sebi: "Zorana, to nije tvoja misija u životu". Postavila sam stvari tako da nikada ništa ne radim samo da bih to uradila, da bih završila nešto. I zbog toga nemam grižu savesti. Žene koje se nisu ostvarile kao majke treba da znaju to nije jedina misija koju imamo. Postoje i druge.

"Nije dovoljno samo roditi dete"

- Ja iskreno ne znam ni koja je sad tačno godina. Toliko je vremena prošlo da se više ni ne sećam. Nije da nešto krijem, jednostavno – ne znam. Nešto se svojevremeno pričalo, nisam bila srećna zbog toga, ali Bože moj. Ovo mi je važno da kažem – zbog žena koje se nisu ostvarile kao majke. Jer to nije naša životna misija. Ne smemo raditi nešto na silu, samo zato što je došlo vreme ili svi to rade. Po meni, dete treba da se rodi isključivo iz ljubavi. I ne samo to – moraš da imaš i odgovornost. Nije dovoljno samo roditi dete i reći ja sam majka. Dete treba odgajiti, i to na zdrav, stabilan način. A da bi to bilo moguće, ne smeš da se upustiš u roditeljstvo sa bilo kim. Jer ako naletiš na pogrešnog – ti patiš, ali i dete pati. A to niko ne zaslužuje - istakla je Zorana.