Živeo u zabludi

- Ne volim kada me neko izigra, jer sam generalno uvek iskren. Nisam je nahvatao na delu, ja sam jako intuitivna osoba jako tako da... Ako nešto traje, svaka laž se negde sazna. Uvek sam iskren, a i kada nešto nisam uradio ispravno nikada nije bilo zlonamerno. Negde se to saznalo, sastali smo se taj lik i ja pa smo je sačekali na piću. To nije bila osveta, to je bilo suočavanje. Kad zatvoriš jedna loša vrata, uvek ti se otvara neka druga.