Upoznavanje Ene i Lukasa

- Mi smo se upoznali u Bosni u jednoj diskoteci. Poznavala sam čoveka koji je njegova desna ruka i on nas je upoznao. Zapamtio me je i svuda mi se po gradu javljao kada sam dolazila na svirke. 2021. godine došla sam kod njega u stan sa društvom, niko poznat javnosti nije bio prisutan. Nisam ni znala gde idem, rekli su da idemo kod nekog drugara. To je bilo vreme korone i nismo mogli nigde sem po kućama da se družimo. Tu je pevao svima nama... Bio je jako pristojan, pio rakiju, družio se, stekla sam jako lep utisak o njemu. Kasnije smo pričali, on o svom životu, ženi, deci, ja o svojim sestrama... Pitala sam ga da mi završi vožnju što nije nikad uradio - govorila je Ena kroz osmeh za fullscreen media i dodala: