Katarina o odnosu sa Anom Sević

- Porede me sa Darkovim bivšom. Meni to ne smeta, ja sam u odličnim odnosila sa Anom Sević. Viđamo se na slavama, proslavama. Imamo jedan lep odnos i družimo se. To je svima bilo čudno, meni ranije da je neko rekao da se druži sa bivšom ženom sadašnjeg muža ja ne bih verovala. Međutim, to je stvarno moguće. Darko i ja se sa Anom i Danielom viđamo i mimo dece, odemo na ručak. Sa Anom se čujem najčešće u vezi dece, tražim joj savete. Mislim da je tu najbitnija Lorena, toliko mi je bilo drago kada sam na našoj svadbi videla koliko je ona srećna. Od tada i datira naše prijateljstvo - prisetila se Kaća koja je potom progovorila i o proširenju porodice.