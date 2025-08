"Sin mi je prioritet"

- Beba je super, trudim se da svaki slobodan trenutak provedem sa njim. On je prioritet, kao i svakoj majci. Sve drugo je ili manje bitno ili skroz nebitno. Uvek ističem da bi žena morala biti srećna sama sobom da bi bila dobra detetu. To što sam postala majka ne znači da se odričem svog posla, hobija, prijatelja - rekla je pevačica koja priznaje da njen život ne liči ni nalik na onaj kakav je vodila pre trudnoće - rekla je pevačica.

- Promenila sam se skroz, ceo život se promenio za 180 stepeni. Imam malo biće koje zavisi od mene. On je centar mog sveta. Ne mogu reći da sam zaboravila život pre njega, ali se ne poklapa sa životom koji živim. Nije da se žalim ili kukam jer je to nešto za šta sam se molla bogu i on mi je uslišio život. Jedino ne želim da postanem "mamika". Jedna od onih žena koja toliko smara o svom detetu. Biću najgora svekrva na svetu, ali možda će da naiđe neka devojka dovoljno dobra za mog sina. Mislim da davim ljude pričama o sinu, ali im glupo da mi kažu - kroz smeh nam je rekla Kaća koju smo upitali da li je i sama imala negativno iskustvo sa nekom od svekrva.