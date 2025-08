Sofi je nakon rijalitija kuburila sa stanom u Beogradu, pa je sada trenutno smeštena na Zvezdari, mada ni to nije baš sigurno.

- Ima puno stanova u mom kraju, ali mislim da se ona opredelila za Zvezdaru. Mi zemunci smo velikodušni. Nisam znao sa kim učestvujem večeras i sada sam toliko srećan, mislim da ćemo držati pažnju. Nadam se da me ljudi neće shvatiti pogrešno, hteo sam da ispratim Kačavendin šou. Nije me Anđela obukla, ali me je jedva ubedila da uđem i kupim stvari. Nisam znao da će mi smetati gužva, ali sada je sve bolje i bolje. Kad sam bio na Tajlandu, falio mi je period kada sam bio u nekoj poludepri. Juče sam izbegao da živim Kačavendu, Sofiju i Sandru, nažalost. Uskoro novi projekti - rekao je Gastoz.