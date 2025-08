Razlozi prekida saradnje

Mnogo se polemisalo zašto je okončala saradnju s Kitanovićem. Neki izvori tvrde da je razlog njena doskorašnja prijateljica sa estrade Jelena Karleuša . Iako nijedan akter iz ove priče nije dao konkretan odgovor na ovu temu, po gradu se šuška da je Zlatan morao da bira između njih dve, pa je odlučio da ostane uz pevačicu koja mu više odgovara. U ovom slučaju to je Jelena. Osim što se bavi marketingom, Kitanović ima i svoju firmu za proizvodnju parfema, koji je nedavno Karleuša lansirala.

Drugi izvori rekli su nam da je Milica odlučila da u svoj tim uvrsti novi pi-arku jer je vremenom došlo do prezasićenja i da joj je bila potrebna nova poslovna energija, te da je sa Zlatanom ostala u dobrim odnosima.

- Milica je odlučila da pokrene novu eru u svojoj karijeri. Svesna je da je Uzelac za nju napravio najveće hitove, ali isto tako je svesna da publika konstantno traži nešto novo. Milica uveliko priprema i svoj šesti album po redu, a baš tu je došlo do problema. Prosto, nakon deset godina nisu uspeli da nađu zajednički jezik i odlučili su da svako krene svojim putem . Koliko znam, od starih saradnika koji imaju veliki uticaj na njenu karijeru i uspehe, Milica trenutno sarađuje sa Ljiljom Jorgovanović. Svi znamo ko je Lijlja i kako piše. Ona je naš najslavniji tekstopisac i njoj nijedan novi trend ne pravi problem. Milica sprema nešto novo i dobro, a prvi projekat će izaći u javnost već u septembru - govori izvor za Kurir.

Postignuti uspesi

Podsetimo, nakon pesme "Tango", koju je Milica dobila od Granda kad je došla do finala u takmičenju "Zvezde Granda", zatim singlova "Pakleni plan" i "Seksi senjorita" i albuma "Govor tela", koji su je polako vodili ka samom vrhu estrade, pevačica upoznaje kompozitora Vladimira Uzelca. Tada njen uspeh u saradnji s njim dobija sve vidove popularnosti u to vreme mlade muzičke nade, a danas jedne od najvećih zvezda na estradnom nebu.

Foto: Nikola Radišić/Luka Stepanović/Benny take a moment/Mina Dišlenković

PR tim Milice Pavlović se oglasio

“Milica Pavlović je svakog dana u različitim gradovima širom regiona gde ima zakazane velike koncerte, a trenutno je na putu za Banja Luku gde ima već unapred rasprodat koncert na otvorenom sa svojim kolegom Pedjom Jovanovićem, dok je sinoć nastup u klubu “Hajd” u Budvi, koji prima skoro 5000 ljudi bio održan i do poslednjeg mesta popunjen. Što se tiče njenog novog albuma, na njemu se uveliko radi i uključeno je dosta saradnika. Publika, kao i do sada, može da očekuje kvalitetne i inovativne stvari, kada su u pitanju pesme, zvuk, ali i vizuelni momenat. Milica trenutno ne otkriva svoje saradnike, osim tekstopisca Ljiljane Jorgovanović, za koju ističe da je žena koja najbolje poznaje njenu dušu, a sa kojom je već uradila bezbroj hitova. Malo strpljenja do novog albuma, verujemo da ćete biti oduševljeni” - PR tim Milice Pavlović.