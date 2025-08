Estrada

- Nema me u medijima, ali postoji internet i tu sam maksimalno prisutan. I dalje stvaram, za ove poslednje dve, tri godine nikada više pesama nisam uradio. Plus radim na sebi, radim na pevanju svakog dana, radim na klaviru, polako ulazim u džez harmoniju. Radim nove pesme, nemam kontakt sa velikim imenima iz diskografije, ali zahvaljujući netu pošaljem pesmu mladim kolegama. Onaj ko je oseti, javiće se, ali, nažalost, 90 posto kolega, pogotovo ovih mlađih ne nađe za shodno da odgovori. Nije problem, ne sviđa ti se pesma, možeš da kažeš da nije za tebe i pitaš ima li nešto drugo, mada ja nepogrešivo znam šta je za koga, ali dobro, ne pitam se ja.

- Ne. Bila je jedna situacija, jedna ružna scena pre nekoliko godina sa Sejom Kalačem kada sam mu uradio pesmu, ali smo to rešili. Prošlo je dve-tri, godine pa je to ispoštovano.

Težak period

- Moja Dankinja, koju sam upoznao 1982. u Dubrovniku. To je bila ljubav na prvi pogled. Kada sam se vratio iz vojske 1985. došla je kod mene iz Kopenhagena. Tada sam živeo s roditeljima i ubrzao sam proces da što pre izađem iz kafane, da napravim nešto. Sam sam ulagao u sebe i dogodila mi se četvrta ploča na kojoj je bila pesma "Prevari me život". Tada se pojavio Raka Đokić, on me je prihvatio i onda je sve krenulo. Došlo je do pesme "Neće me pa neće". Dok sam se ja borio, sve sam radio zbog te Dankinje, da bih olakšao da ona dođe ovde da živi, malo sam izgubio vreme. Ona je bila nestrpljivija i posle nekoliko godina se udala. A ja sam je strpljivo čekao.