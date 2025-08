Bez dlake na jeziku

- Ne bih da kvarim bajku, ali Džejla Ramović nosi fejk "cimerman" haljinu . Prava košta 5.000 evra - napisala je Karleuša na Iksu. Priča se ne završava, jer se sada umešao i kreator Stevica Ponorac, koji sarađuje sa Svetlanom Cecom Ražnatović. On je na svom poslovnom Instagram profilu "Reborn Dragon" objavio svoje iskustvo sa JK. Nije javno imenovao pevačicu, ali je sve opisao tako da se jasno zna na koga aludira.

- Kao što uvek govorim, odelo ne čini čoveka, ali kroz igru odevnih elemenata mi lakše sagledamo druge i postanemo svesni kako drugi vide nas. Moda i odevanje predstavljaju odraz psihosocijalne identifikacije i da se na taj način približi određenoj grupi. Elem, kad smo kod toga - ispričaću vam davnu priču iz vremena kada se jedna dotična osoba venčavala za lika kog je posle prevarila sa obezbeđenjem. Porodica njenog tadašnjeg budućeg supruga je radila odela u modnoj kući gde sam radio - napisao je on, pa dodao:

Kreator je otkrio tajnu

- Dotična je došla da joj se radi kopija "guči" haljine, kolekcija 2004, delo Toma Forda, i insistirala je da joj se prišije "guči" etiketa, pošto je imala tu maniju. Naravno, vlasnica modne kuće nije pristala i dotična je otišla da radi kopiju "guči" haljine na drugom mestu. Meni su uvek takvi ljudi fascinantni za proučavanje i naučno istraživanje, sutra, recimo ,ako bih završavao doktorske studije. Ta potreba da se kompleksi nadomeste odećom kojoj se daje neka dodatna vrednost. A to možeš samo ako angažuješ ličnog dizajnera, ovako - to je i dalje komad masovne produkcije - napisao je on.