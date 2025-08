Slušaj vest

Voditelj Milana Miloševića trenutno se nalazi u Budvi, gde odmara nakon završetka "Elite 8" i puni baterije za "Elitu 9".

- Tradicionalno sam u Budvi već 26 godina. Prvo par dana adaptacije, alkoholisanja, a onda kreće pravi odmor - ležaljka uz more i tako 20-ak dana. Jedino od vas ne mogu da pobegnem - kaže nam otvoreno a tako je pričao i u nastavku intervjua:

- Kada se vratim sa odmora, nastavljam da vodim “Narod pita” sve do početka nove sezone. Meni već nije dobro od sezone 9. Kandidata ima mnogo za “Elitu 9”. Jedva čekam verbalni između Ene i Bore Santane ako ona uđe, a voleo bih. Tu će da pršti. Svi očekujemo mnogo. Ja znam još nekoliko imena ali ne smem da otkrivam. Mislim da će nacija da bude u šoku, nikad ne biste pomislili da će oni ući. Veliki šef pravi totalni bum, a odrešio je i kesu što se finasija tiče. Vrela sezona i haos na početku.

Njegovi mimovi su postali viralni.

- Nažalost ili na sreću ispadoh viralniji od učesnika sa svim njihovim odvalama unutra. Nadam se da će sledeće sezone oni biti u prvom planu, a ne ja. Rat Maje Marinković i Aleksandre je neminovan jer toliko ružnih reči je izašlo na mrežama, to će da gori Balkan.

1/12 Vidi galeriju Anđela Đuričić nekad i sad Foto: Printscreen, M.M./ATAImages

Ipak, ono što sve zanima je emisija koju je vodio, a u kojoj su gostovali Anđela Đuričić i Stefan Karić, a u kojoj se svašta saznalo.

- Bila je velika tenzija, morao sam da pazim jer mnogo toga je bilo, a desilo se u poslenjem momentu i ništa nije ispričano. Međutim kada su krenuli njih dvoje i još gledaoci koji zabibere, napravi se haos u studiju. Pazili su šta pričaju da se ne bi vređali, ali u sebi su se vređali najstrašnije. Mislio sam da će neko napustiti emisiju ali sam kontao treba pare da uzmu što bi napuštali. Anđela mi je onda u WC pokazala sve prepiske sa Stefanom koje su trajale u martu i maju 2024. On je muva, po tome što sam video. Ona je stavila stori neki citat da traži pravog muškarca i da ga čeka, a on odgovara: taj sam. Šalje joj srca i poljupce, zvao je da dođe na Ibicu. Ona to tumači kao muvanje a ja mogu da verujem ili ne. Ja sam tražio skrin šotove ali neće da da, pokazala mi je ali neće da ih objavi. Onda mi je pokazala i kako je Karićeva devojka posle mesec dana kupila isti komplet koji je ona nosila na ulasku u “Elitu 8” - otkriva Milan detalje koji nisu bili poznati.

Kada su u pitanju Gastoz i Anđela on sumnja se tu svašta nešto kuva:

- Čudno se nešto dešava između nje i Gastoza jer onaj snimak sa jahte i šampanjac, ona je imala kolaboraciju sa njim i bilo je na njenom profilu, a izašla je iz toga. On i ona sve nešto kriju i da su zajedno i da nisu, ko će to pohvatiti. Nadam se da će ona doći ovde da vidi majku, brata i sestru koja se porodila. Valjda joj je stalo i do toga u životu, a možda je i bila a da to ne znamo.

Iako ju je sačekao otac posle finala, Milan kaže da nije sve kako izgleda:

1/7 Vidi galeriju Finale Elita Finale elite 8 Nenad Marinković Gastoz Anđela Đuričić Proglašenje Pobednika pobednik Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Ona se plaši susreta sa roditeljima. Drugo je to što njen tata kaže javno, a ja sam lično video kada je bilo proglašenje ona je prišla tati suznih očiju i pitala: "Je l' mi nešto zameraš?", a on je samo rekao: "Pričaćemo kući". On je čovek gospodin i ispoštuje to sve javno, ali svaki roditelj ima da zameri nešto, naročito njoj.

Miloševiću kao ni gledaocima nije jasno sve to što se dešavalo između nje i Gastoza pred kraj i taj raskid, svađe i sve to što se zaboravilo nakon finala:

- Sada mu više ne smeta ni ponašanje, ni Pavle, ona govori da je on bio u pravu. Ne znaju više ni šta pričaju. Možda je stvarno sve bilo planski.

Na pitanje šta misli da je htela da postigne time što mu je pokazala poruke sa Karićem, Milan kaže:

- Pa da dugo to traje, htela je da mi da do znanja da je to mart i maj kada je bio uveliko u vezi sa Andreom. Htela je da dokaže da je hteo da je prevari, a ja zaista nisam znao niti pratim kada je Karić sa drugom devojkom.

Milan je otkrio i kakva su mu predviđanja za parove iz "Elite":

- Luka i Aneli su se zaljubili, oni će verovatno opstati. Od Gastoza i Anđele nema ništa. Peja i Ena su se razišli ali i oni su zaljubljeni, ma šta pričaju Zlata kriva za raskid, jes Goca Božinovska kriva. Teodroa i Bebica će opstati dok ima honorara. Sanja i Marko biće zajedno, Ana i Korda se kao razišli ali tu svašta znam. Ana jedno priča za javnost a drugo radi. Ona da je htela mogla je da prijavi policiji i da on ima zabranu prilaska, davno bi ga blokirala. Oni se dopisuju 24 časa. Nisu tu čista posla.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević pokazuje fotografije Aneli Ahmić iz prošlosti Foto: Printscreen

"Moji prijatelji imaju jahtice"

Dotakao se i njegovog odmora koji provodi na jahti:

- Neki u šahti, a neki na jahti. S***o sam i starlete jer sam ja na jahti, moji prijatelji imaju jahtice pa malo isplovim ali volim da malo zujim po starom gradu, nisam više taj tip da se prčim po plažama. Dosadilo mi, više volim da uživam, pijuckam uz večeru, veselim se. Videću se sa mnogima, kako se namesti.

- Luka i Aneli su se zaljubili, oni će verovatno opstati. Od Gastoza i Anđele nema ništa. Peja i Ena su se razišli ali i oni su zaljubljeni, ma šta pričaju Zlata kriva za raskid, jes Goca Božinovska kriva. Teodroa i Bebica će opstati dok ima honorara. Sanja i Marko biće zajedno, Ana i Korda se kao razišli ali tu svašta znam. Ana jedno priča za javnost a drugo radi. Ona da je htela mogla je da prijavi policiji i da on ima zabranu prilaska, davno bi ga blokirala. Oni se dopisuju 24 časa. Nisu tu čista posla.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: