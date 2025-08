Slušaj vest

Zadrugarka Ena Čolić koja je sve iznenadila svojim visokim četvrtim plasmanom u Eliti 8, sada je otvorila dušu o brojnim temama.

Na samom početku Čolićeva je otkrila o čemu je razgovarala sa Jovanom Pejićem Pejom posle emisije ''Narod pita''.

- Popričali smo malo, smirili smo strasti. Imamo dve opcije, ili će da se srede naše emocije i nedostajaćemo jedno drugom ili ćemo se ohladiti. Mislim da će više biti ovo prvo. Čini mi se kao da mu nedostajem. Čak iako se ohladimo jedno od drugog, sešćemo rastaćemo se kao ljudi - rekla je Ena i konstatovala da neće da uđe u novu sezonu, tačnije da je još uvek od produkcije niko nije zvao - započela je Ena.

- Iskreno, niko me nije kontaktirao. Ne bih ušla, nisam spremna, umorna sam. Svi moji dušmani su već najavili ulaske unutra, videćemo. Veza svakako ne može da funkcionise ako sam ja unutra, a Peja napolju. Moramo da damo vremena tom odnosu - govorila je Čolićeva.

Ena ne krije da joj je porodica najviše zamerila dugačak jezik i konzumiranje alkohola utorkom u Eliti.

- Postajem totalno druga osoba kad popijem. Sve sam to ja, ali nije dobro. Razumem ih. Ludujem i napolju, ali me niko napolju ne napada. Pričali smo, zvala sam baku, pohvalila me, ali jedino mi je to zamerila. Dok se svađam prevrćem grobove, ne dam na sebe. Imam epitet morbidne. Volim tu svoju stranu, dosta mi je to donelo u životu. Setimo se kako me je Ivan Marinković vređao, danima nisam jela zbog njegovih reči i onda sam jedan dan ustala i krenula po svima, pa i o njemu - istakla je rijaliti učesnica.

Ena je otkrila da li je još nekim pevačima tražila usluge, poput one da joj Aca Lukas sredi Soni Plejstejšn.

- Da se razumemo, platila sam sve to. Samo je sredio da dođem do toga pre svih, jer je i on opsednut. Nisam očekivala da će javiti toliki ljudi koje nikad u životu nisam upoznala. Ko je Stefan Mihić? Morala sam da guglam da bih saznala ko je. Postoje osobe sa kojima sam se družila, provodila neko vreme. Imam repove kojih se plašim da će isplivati, ali nisu. Više se javljaju neki koje ne znam ni ko su. Neke bivše zadrugarke za koje nikad nisam čula. Nikad se nisam dopisivala sa tim Mihićem, neki Hajap spominje. Muvao me je, sad sam mu propala - objasnila je Ena.

Sestra Ene Čolić je imala par kritika za nju kada je videla nakon finala Elite, opravdavajući neke teške reči od strane pevačice Zlate Petrović, majke malog Peje.

- Čak mi je i moja sestra pričala da bi se i ja tako ponela i izjave davala da je moj sin sa devojkom kao što sam ja i da se ponašala unutra kao što sam ja. Slažem se sa sestrom i opraštam Zlati sve. Veliki Peja več sve razume, to je sve njemu šoubiznis. Oprezno dajem izjave nakon što sam napustila rijaliti. Moji se nisu oglašavali, hvala Bogu, samo ujka i baka. Zoran nas podržava. Možda čovek vidi tu našu emociju, da smo se pogubili tamo. Dobro su ga vaspitali, jako je ispravan dečko, dobro sam ga procenila. Niko me tamo nije privukao, ima ispravne stavove. Jednog dana će biti pravi muškarac, ne bih ga napuštala da se ja pitam. Pravdam ga i dalje, ali vidim potencijal - govorila je Ćolićeva.

Četvrtoplasirana nije krila činjenicu da ju je pobednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz muvao 15 godina.

- Gastoz se kidao za mene unutra, pre rijaliti se nismo družili. Izjavio je da me je muvao 15 godina. Napravili su mi klip gde to govori. Muvanje za mene je dvosmerna ulica, ako ja na to reagujem, a ako mi neko samo udeljuje kompliment, to nije muvanje. Komplimente ne reagistrujem kao muvanje, ako na to ne reagujem. Mene muvaju tako što mi pišu ljubavne romane - zaključila je rijaliti učesnica.

