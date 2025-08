„Pa da budem iskren jeste. U svakom slučaju, nije mi baš to po volji, iako to nije bitno šta je meni po volji. Saša Popović je bio moj dugogodišnji prijatelj koji je uspeo da rastureno jato pčela sastavi. Mi pevači smo bili kao roj bez matice, a onda se pojavio Saša da se bavi produkcijom, organizacijom i svime ostalim. On je uspevao taj roj da dovede u košnicu i da mi pravimo med, a med je novac. Saša Popović je to vrlo dobro znao, on je imao autoritet i snagu da nas drži na okupu, i verovao sam mu, i dan danas mu verujem. Sam projekat “Zvezde Granda“ je vrhunski i mnogim mladim ljudima je promenio život.“