- To je nešto neverovatno, kako se njih dvoje slaži i kako su kroz život išli. Šta su oni sve prošli serija može da se napravi, a ne film. Kristina mi je kao druga majka, sestra i veruj mi da zna neke stvari više nego što zna Osman - rekao je on, nakon čega je dodao:

- Zato što on smatra da bi me možda uvredio, ustručava se da mi kaže neke stvari i onda ide sve preko Tine. Kad brine o meni gde sam i šta sam onda kaže Tini "Zovi vidi gde je ovaj mali". Ne uzme on da me pita gde sam, šta radim, da li sam dobro. Ja svaki put kad vidim njegov broj telefona, da me zove ili da mi je pustio poruku, ja se pitam da li nešto nije kako treba. Takav nam je odnos, pričamo mi o svačemu naravno, ali nemamo ono da se zagrlimo, poljubimo - ispričao je Stefan Karić.